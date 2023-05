Un boucher et des voleurs arrêtés

Sur la base de la plainte d’une victime, la gendar­merie de Sabotsy Name­hana a interpellé un boucher, une femme et deux autres hommes pour vol de deux bœufs et une charrette, commis mercredi à Ambohidrano-Manan­driana. Ils ont déjà abattu et mis en vente l’un des bestiaux. Les viandes ont été saisies.