TOLIARA – Les grands marchés nouvellement équipés

Un local neuf pour les marchands de Bazaribe, situé au centre de la cité du soleil. Un hall spécial pour la vente de légumes, un autre pour les poissonneries et un nouveau hall pour les boucheries. Le marché central fait ainsi peau neuve après neuf mois de travaux de construction. La toiture et les armatures de l’infrastructure ont été entièrement rasées, pour être remplacées par des composants neufs tout en gardant les formes originelles du marché. Les étals sont réaménagés. De nouvelles et anciennes infrastructures sanitaires mais réhabilitées, accompagnent le nouveau marché de Bazaribe. Le marché de Scama, le plus grand de Toliara, a également vu son bloc sanitaire réhabilité avec quatre compartiments de toilettes et de douche. Le troisième marché le plus important, le marché de Sanfily, est désormais équipé en bloc sanitaire. Ce pack de travaux entre dans le cadre du Programme d’appui et de développement des villes d’équilibre (Padeve) du ministère de l’Aménage­ment du territoire et des services fonciers, qui appuie la commune urbaine de Toliara. Les travaux ont été réalisés par la société Tozzi Green et entrent dans sa composante d’équipements d’infrastructures pour les marchands de ville. La réception officielle des nouvelles infrastructures s’est déroulée hier.