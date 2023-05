RÉGION DIANA – Cas de poliomyélite signalés à Madagascar

Depuis 2020 des cas d’épidémie de poliomyélite de cVDPV1 sont de nouveau réapparus dans certaines régions et districts du pays .

Selon les explications du directeur régional de la santé Diana Dr Priscilla, lors d’une réunion de de plaidoyer régional, tenue hier dans la salle de réunion de région DIANA, Madagascar compte 214 cVDPV1 dans 27 sur 114 districts sanitaires en épidémie dans 11 sur 23 régions. Et en date du 29 mars 2023, les résultats des séquençages ont confirmé sept nouveaux poliovirus dérivés de la souche vaccinale de type 1 (cVDPV1). Pour le cas de la région Diana, deux cas ont été respectivement trouvés à Ambanja et Ambilobe et un échantillon environnemental testé positif pour cVDPV1 a été signalé dans la ville d’Antsiranana, plus précisément dans le quartier du Bazarikely . Dans l’objectif de rompre la transmission de ce virus, une campagne de riposte sera effectuée en cinq tours pour accompagner le pays dans ses efforts d’éradication de la poliomyélite. Des activités de renforcement de la Journée Vaccination Poliomyélite (FAV Polio) seront organisées pour l’éradication complète de la poliomyélite. Cette campagne a pour objectif d’administrer une dose de vaccin « bVPO » ou Vaccin Poliomyélite Orale Bivalent à tous les enfants de 0 à 59 mois dans les 23 régions dont 190 430 dans la région Diana. Le premier tour aura lieu du 16 au 19 mai prochain dans les 114 districts des 23 régions que compte le pays. La stratégie de vulgarisation sera du porte à porte mais également dans les sites très fréquentés (marché, gare routière, école, église, Mosquée…)

Transmission

« Ce sera une campagne de suivi et de prévention par rapport aux flambées épidémiques. Mais cela permettra aussi d’augmenter l’immunité collective des enfants contre la polio », a aussi indiqué le directeur régional de la santé, tout en affirmant que l’existence d’un enfant non vacciné est un danger pour la santé des enfants dans toute l’île. Parce que la poliomyélite se transmet par les matières fécales et la saleté, le directeur régional a saisi cette occasion pour sensibiliser les participants et les communautés à pratiquer la vaccination, le respect de l’hygiène et du nettoyage, comme se laver les mains, utiliser les toilettes. Cette campagne de vaccination sera accompagnée de celle de la lutte contre la défécation à l’aire libre. La maladie contagieuse se transmet par les selles ou les sécrétions venant du nez et de la gorge d’une personne infectée. Le virus de la poliomyélite peut également être attrapé en buvant de l’eau ou en mangeant des aliments contaminés. Dans la réalité, pendant les pics de Covid-19, le vaccin contre la polio a fait l’objet d’une campagne de désinformation et des idées fausses pouvant amener à un rejet catégorique de celui-ci. .