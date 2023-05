RALLYE MOTUL IV – Fred et Mick en pole position

Le coup d’envoi du Rallye Motul comptant pour la première manche du sommet national a été donné hier. Fred occupe la première place provisoire devant Tahina et Jacques.

Première manche et première spéciale dominées par les quatre roues motrices et du groupe M12. L’équipage vice-cham-pion de Madagascar, Frédéric Rabekoto-Mick Ratrimoa­rinosy du club Asacm au volant d’une Subaru prend les commandes à l’issue de la première journée du Rallye Motul, quatrième édition organisée par le club FMMSAM. C’est la manche inaugurale du championnat de Madagascar des rallyes. Le duo Fred-Mick a bouclé la plus longue spéciale du rallye, reliant Behintsy-Masindray, longue de 15,40km en 11:41:03. “Aucun souci pour la voiture (…) En ce début de saison, j’essaie de retrouver ma conduite et me familiariser avec la voiture”, confie Fred à l’arrivée. L’équipage vainqueur de la précédente édition, Tahina Razafinjoelina-Rojo Rabena­nahary du club Asacm sur une Subaru termine à la seconde position du classement général avec un retard de 00:08.7. “La piste est impeccable, et la voiture en pleine forme”, souligne pour sa part, Tahina. L’équipage mixte Jacques Ferré-Sylvie Rakotovao du club Asa Tana complète provisoirement le podium et occupe la position de leader de la catégorie SSV (+00:14.7)

Le vif du sujet

Le duo champion national en titre, Mathieu Andrian­jafy-Andry Tahina Rakotoma- lala du club Asacm sur Subaru s’est installé au pied du podium (+00:20.7). “C’était la première spéciale. C’était une sorte de test pour voir l’état de la piste”, a livré L’Enfant Terrible. Daniel Rabetafika-Johan Rahamefy aux commandes d’une Subaru se trouve à la cinquième place (+00:22.8) devant Lai Kam et Willy Ratsimbazafy au volant d’une SSV X3 XRS Turbo R (+00:25.3). À son premier rallye, le jeune Aro Kiady Rajemison co-piloté par sa mère Fanja Ramiakatsoavina sur une Subaru finit neuvième provisoire (+01:12.4). Trente-et-une voitures sur les trente- deux ayant pris le départ ont franchi la ligne d’arrivée de l’unique spéciale d’hier. Ce rallye de trois jours se poursuivra jusqu’à demain. De plus en plus intéressant, cinq épreuves spéciales dont trois différentes sont au programme ce samedi. La plus courte spéciale du croisement Ambohimaha­tsinjo vers Ampahimanga (6,40km) débutera la journée. S’enchaînent par la suite l’ES Masindray-Ambohiboa­hangy (10,50km). Ces deux spéciales seront empruntées deux fois avant la dernière, Plaque Ambohimahatsinjo-Masindray (12,30km) qui bouclera en beauté la deuxième journée. Quatre autres seront au programme, dimanche.