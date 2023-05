PROJET TÉLÉPHÉRIQUE – Le trajet du transport par câble contesté par des écoliers à Analamahitsy

Une manifestation s’est tenue dans la cour de l’école des sœurs Ny Sekolintsika Analamahitsy, hier. Les près de deux mille élèves de cette école, brandissaient des pancartes et des banderoles, qui annoncent leur protestation de certains points du projet de téléphérique qui reliera Anosy et Ambatobe. « Nous désapprouvons, catégoriquement, la construction d’un pylône et le passage de ce transport par câble, au niveau de l’enceinte de cet établissement scolaire et aux environs. Cela va perturber l’enseignement.», déclare la sœur Mélanie Razakamady, responsable régional, hier. Gildas Randriana­solomana, vice-président du Groupe des parents d’élèves, ainsi que des enseignants, des élèves et du personnel administratif au sein de cet établissement scolaire catholique, craignent que la concentration des élèves, l’un des critères exigés dans l’enseignement, va baisser, une fois ce projet de transport, opérationnel. « Des parents nous ont confiés qu’ils ont peur que ce moyen de transport présente un danger pour leurs enfants. Nous ne sommes pas contre le projet, mais l’État devrait réfléchir sur le tracé et l’emplacement de ces infrastructures. », rapporte-t-il. Gérard Andriamano­hisoa, secrétaire d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat comprendrait leurs inquiétudes. « C’est normal, car il s’agit d’un nouveau moyen de transport. Mais nous allons rencontrer les parents d’élèves et les élèves, pour leur expliquer ce projet. », déclare-t-il. Il précise qu’à l’étranger, ce moyen de transport par câble est installé non loin des établissements scolaires, pour être utilisé par des élèves. Que les cabines vont passer sur deux autres établissements scolaires, avant d’arriver à Analamahitsy. Que ce projet a déjà obtenu une autorisation environnementale. Que ce projet suit les normes européennes. Que le pylône ne sera pas construit dans l’enceinte de cette école, mais à côté. Que des discussions ont déjà eu lieu avec les responsables de l’établissement. L’école, cependant, envisage d’entamer la procédure pour changer le trajet de ce moyen de transport.