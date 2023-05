PÊCHES AUX LANGOUSTES – Des sociétés d’exploitation dans le Fitovinany

Un vent de panique a secoué les habitants de Vangaindrano et de Manakara qui ont alerté sur le prix dérisoire des langoustes, il y a deux semaines. Le kilo se vend entre 5 000 ariary et 6 000 ariary sur les étals de marché alors que ces fruits de mer devaient se vendre jusqu’à 45 000 ariary le kilo. Le délestage a été dénoncé comme premier facteur du déséquilibre de l’offre et de la demande de langoustes. Les longues coupures de huit heures par jour n’arrangent pas les commerçants car les langoustes sont des produits de pêche très fragiles. L’inexistence d’opérateurs ou de collecteurs de la filière dans les régions Sud-est et Fitovinany a également été rapportée. Les langoustes ont ainsi du mal à être acheminées à Fianarantsoa ou à Antanana­rivo. Le ministère de la Pêche et de l’économie bleue est descendu sur place et constate que les langoustes vendues sur les marchés sont de petite taille, de moins de 20 cm. L’Unité de recherche langoustière (URL) informe que la commercialisation des langoustes ne respectant pas les normes ou qui sont encore en ponte, fait perdre près de 2 milliards ariary à l’État chaque année. « Nous achetons le kilo de langoustes à 16 000 ariary auprès des intermédiaires. Ce sont des langoustes qui ont une dimension de plus de 20cm », rassure Olivier Andriamifidy, responsable de la société SPSM, collecteur. L’Indian Ocean Seafood, une société de collecte et d’exploitation de langoustes s’implante à Manakara. La société a une capacité de stockage de 40 tonnes, des tunnels de congélation aux normes et développera bientôt une deuxième filiale, toujours dans la région Fitovinany. « Quand il y a des demandeurs, les produits se vendront mieux. Notre objectif est d’appeler les acheteurs et plus il y a d’acheteurs, plus le prix de l’offre augmente. Mais l’offre doit être aux normes », explique Paubert Mahatante lors de sa descente dans le Fitovinany. Il a également confirmé que d’autres sociétés d’exploitation viendront et plus d’emplois seront créés.