PARTENARIAT – L’université de Mahajanga signe une convention avec le Conservatoire national des arts et métiers

Une grande première dans les annales de l’université de Mahajanga et le Conservatoir national des arts et métiers (CNAM). Un accord-cadre de coopération a été signé entre les deux parties mercredi dernier dans les locaux de la présidence de l’université de Mahajanga. La convention a vu le jour grâce au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ministère de tutelle. Le président de l’université de Mahajanga, le professeur Randriana- mbinina Blanchard et le directeur du CNAM, Jocelyn Rasoanaivo, ont représenté les deux entités à la signature. L’intérêt de cet accord tend à développer les échanges d’expérience et de savoir-faire dans le cadre de transfert pédagogique en formation professionnelle. Le président de l’université de Mahajanga a rappelé les autres coopérations signées avec d’autres universités étrangères des différents pays, dans les précédentes années. À l’instar, du partenariat avec les universités de France, de La Réunion ainsi que de l’île Maurice, l’Italie et même avec l’Allemagne. « Je souhaite que la collaboration entre le CNAM Madagascar et l’université de Mahajanga soit fructueuse et bénéfique pour les deux parties, car il s’agit d’un échange des professionnels », a précisé le prof Blanchard Randrianambinina. Cette formation professionnelle octroyée en ligne et ou hybride, est avantageuse pour les étudiants de l’université de Mahajanga, car elle répond exactement aux attentes du marché de travail. Et les étudiants sortants seront diplômés de l’État Français. Ils pourront également continuer leurs études en France. « Le CNAM est à ses deux cent trente années d’existence. Je me réjouis de cette coopération, à cette occasion, de pouvoir ensemble développer les relations qui permettront de renforcer davantage l’enseignement supérieur à Madagascar », a déclaré le directeur, Jocelyn Rasoanaivo.