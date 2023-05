NUIT BLANCHE AU CCI IVATO – Dalvis, Shyn et Steph Ramb fin prêts

À l’occasion de la Nuit blanche parisienne version Madagascar, les grandes stars malgaches composées de Dalvis, Shyn et Steph Ramb ambianceront le public au CCI Ivato ce samedi 13 mai 2023 à partir de 19 h.

Une nuit pleine de surprises attendra le public qui viendra à la soirée Nuit blanche parisienne ce soir au CCI Ivato. Les trois grandes stars, les animateurs ainsi que les organisateurs des évènements se sont réunis hier dans le Bistrot du Musée de l’Express Ankorondrano afin de concrétiser et mettre une touche finale à l’organisation de la soirée nuit blanche parisienne version Madagascar. « Symboliquement, je suis le feu, du coup je ferai en sorte de mettre le maximum d’ambiance à cette soirée. On va bouger et danser jusqu’au petit matin. » précise l’artiste Dalvis. Les artistes promettent une soirée magique, pleine d’ambiance, et conviviale. Selon le chanteur Dalvis: « c’est un immense honneur pour nous de participer à ce grand évènement, Nuit blanche parisienne version Madagascar. De plus la soirée est dédiée à une très bonne cause qui est d’aider l’association APFMada à rassembler des fonds pour aider les femmes malgaches qui vont accoucher.»

Interprétations

Et Shyn de rajouter : « On a l’habitude de partager la même scène du coup, c’est certain qu’il y aura des duos pendant la soirée, on attend juste à ce que les publics puisent le maximum d’énergie pour pouvoir danser….» Sur ce, ce sera une soirée où tous les invités pourront danser, chanter, s’amuser et s’éclater. Les artistes de la soirée joueront leurs propres morceaux mais sûrement pour faire monter l’ambiance, il y aura des interprétations d’autres chansons. Du côté de Steph Ramb, « je chanterai mes propres chansons et je ferai également des interprétations.» La billetterie est disponible sur Ticket place. Les billets peuvent également être achetés dans les endroits suivants : Akoor digue, Express de Madagascar Ankorondrano, La City Ivandry, Pizza Mania Analakely, Smart Tanjombato et Isoraka.