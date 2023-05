MÉTIER – Dix nouveaux experts-comptables et financiers prêtent serment

Les experts-comptables et financiers en activité augmentent, progressivement. Dix viennent de prêter serment devant la Cour d’appel à Anosy, hier. Avec ces nouveaux professionnels qui entrent en scène, les membres de l’Ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM) augmentent à cent soixante-dix. « C’est très insuffisant, par rapport au nombre de la population. Nous faisons de notre mieux pour augmenter, petit à petit, les professionnels», lance Andriamisa Ravelomanana, président de l’Ordre. Ces professionnels ont pour missions principales, l’audit légal ou commis­sariat aux comptes, la certification des comptes, l’externalisation comptable. L’un des défis majeurs qui les attend, est de faire face et de combattre l’exercice illégal de cette profession. Comme dans les autres domaines d’activités, ce métier serait, également, infesté d’usurpateurs. Ils exercent sans le diplôme requis légalement, sans avoir prêté le même serment, sans être inscrit à l’Ordre. Andriamisa Ravelomanana note que la prestation de serment est obligatoire, avant d’entrer dans le monde professionnel.