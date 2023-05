FOOTBALL – PARIS FC – Nina part pour une semaine de test

Cette fois sera la bonne. Tout est fin prêt, le portier des Barea et de l’Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola dit «Nina» s’envolera pour la capitale parisienne, ce samedi. Le meilleur joueur et meilleur gardien de but de l’Orange Pro League en deux saisons successives effectuera un test au club parisien en ligue 2. Le projet se réalise après le passage du responsable du recrutement du Paris FC, le Congolais Ngoyi Granddi en fin mars, invité spécialement par le Barea Can Lalaina Nomenjanahary alias Bolida, ancien joueur du Paris FC. Le test s’étalera du 14 au 22 mai au centre d’entraînement du club parisien. «Le club Elgeco Plus prend en charge la préparation de ses dossiers administratifs et ses billets d’avion tandis que le Paris FC assurera pour sa part, en intégralité son séjour à l’étranger», explique Alfred Randria­manampisoa, président d’honneur et fondateur de l’Elgeco Plus. «Je suis prêt pour le test. Je ne sais pas encore les détails du déroulement du test mais je verrai sur place», confie Nina Rakotoasimbola. Ce projet est le fruit de la collaboration entre le club vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus et Paris FC. Ce sera la deuxième opportunité pour Nina après avoir raté l’invitation à un test à Grenoble en juin 2022.