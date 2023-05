FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Remake de la finale CFFA-Ajesaia

Place aux choses sérieuses. Le coup d’envoi des Play-offs de la quatrième édition de l’Orange Pro League sera donné ce week-end. Les matches aller des quarts de finale s’étaleront du samedi au lundi. Un des matches à l’affiche programmés ce samedi est le remake de la finale de la précédente édition entre le CFFA et Ajesaia. Le club d’Andoharanofotsy avait battu l’équipe d’Antaninka­tsaka sur un score net de 3 buts à 0 lors de cette finale. CFFA fera tout pour assurer le match aller, pour pouvoir poursuivre l’aventure et conserver son titre. Ajesaia, club finaliste de la saison 2022 qui a eu du mal à valider son ticket pour les Play-offs a intérêt à démontrer plus de combativité face au tenant du titre. Un autre match prévu ce samedi sera entre AS Fanalamanga, quatrième de la conférence Nord et le leader du Sud, Elgeco Plus à Toamasina. Disciples FC, quatrième du Sud accueillera pour sa part, le favoris du championnat et leader de la conférence Nord, Fosa Juniors FC à Mahitsy. Suite à la demande de Mama FC, son match contre Cosfa n’aura pas lieu ce week-end mais a été repoussé pour le lundi au stade de By-Pass. Les quarts de finale retour auront lieu les 27 et 28 mai.