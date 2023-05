COOPÉRATION RÉGIONALE BOENY-KOUNGOU – Promotion économique et touristique en vue

Les échanges de coopération régionale entre la région Boeny et Mayotte se multiplient. Cette fois, la commune de Koungou à Mayotte veut nouer des liens avec la région.

Une séance de travail a réuni la délégation mahoraise de Koungou avec le staff technique de la région dirigé par le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, jeudi dernier à son bureau au bloc administratif à Ampisikina. Le directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Koungou, Nidhoimi Saïd et deux adjoints au maire de Koungou, ont composé la délégation mahoraise. Les discussions étaient orientées sur les différents axes de partenariat stipulés dans la future convention entre les deux collectivités. En particulier les échanges économiques et la promotion du tourisme. Le soutien technique de la rénovation des infrastructures d’utilité sociale ainsi que les échanges culturels et sportifs n’étaient pas en reste. « Les deux premiers points nous intéressent surtout car la promotion du développement économique et de sa population est le rôle de la région. La réalisation des deux derniers points va de pair lorsque les échanges économiques entre les deux collectivités porteront leurs fruits. D’après le ministre coach de la région Boeny, l’échange scientifique entre les jeunes de Boeny et du Koungou, est une nouvelle forme de coopération. Il devrait être le quatrième point à considérer et à mettre en œuvre dans le partenariat », a soutenu le gouverneur. « Nous comprenons bien maintenant ce que la région de Boeny attend de ce partenariat. Nous le transmettrons aux responsables directement dès notre retour à Koungou », a déclaré le directeur du CCAS de Koungou. Une seconde rencontre entre les deux parties aura lieu dans un mois pour déterminer le contenu définitif de la Convention de partenariat. » Une référence de ce qui est exposé dans les textes législatifs français et les textes malagasy sur les échanges économiques entre les deux îles sera stipulée dans l’accord », a conclu le gouverneur.