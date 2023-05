COOPÉRATION – 47 millions d’euros de l’Allemagne sur deux ans

Sur la période 2023 et 2024. Pour les deux prochaines années, l’Allemagne prévoit des engagements financiers d’un total de 47 millions d’euros. C’est ce qui ressort des deux jours de négociations intergouvernementales entre Mada­gascar et la République fédérale d’Allemagne, qui se sont tenues à Berlin, les 9 et 10 mai. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, ces négociations intergouvernementales sont un mécanisme diplomatique bilatéral. S’agissant de la coopération entre Madagascar et l’Alle­magne, elles se tiennent tous les deux ans. Le but est “de revoir l’état de la coopération, d’effectuer le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre et de trouver les moyens de la consolider dans une perspective de mieux travailler ensemble face aux défis inhérents aux contextes climatique et géopolitique actuels”, ajoute la missive ministérielle. Pour le rendez-vous de Berlin, la délégation malgache a été conduite par Tahiri­miakadaza Ratsimandao, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. En face, les négociateurs allemands ont eu comme porte-fanion, Bärbel Kofler, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministère fédéral de la Coopération et du développement. Les discussions ont ainsi débouché sur la garantie d’engagement de ces 47 millions d’euros. Une somme répartie entre 28 millions d’euros pour la coopération financière et 19 millions d’euros pour la coopération technique. À s’en tenir au communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’environnement et la protection de la biodiversité devraient figurer dans les secteurs d’affectation de l’engagement financier allemand. La sécurité alimentaire, dont l’adaptation des chaînes de valeurs agricoles au changement climatique, le développement rural et le renforcement de la résilience, ainsi que la pêche et l’aquaculture durables ne devraient pas être en reste. Pareillement pour le climat et les énergies renouvelables, comprenant la promotion de l’électrification rurale. Ces négociations intergouvernementales interviennent à la veille de la célébration des 140 ans de relations histo­riques entre la Grande île et la République fédérale allemande. Le premier Traité d’amitié entre le Royaume mal- gache et l’empire d’Allemagne a été signé le 15 mai 1883.