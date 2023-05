CONSOMMATION – Le formol non détecté dans les viandes prélevées à Antananarivo

Les résultats des analyses effectuées sur les viandes prélevées à Antananarivo sont sortis. Ils contredisent les propos sur la présence de formol sur les viandes.

Les ménages peuvent consommer, « en toute tranquillité », les viandes sur les étals des bouchers à Antananarivo. Le formol n’était pas présent sur les viandes analysées au sein du laboratoire de l’Agence de contrôle sanitaire des qualités des denrées alimentaires (ACSQDA), auprès du ministère de la Santé publique, cette semaine. « Nos techniciens de laboratoire ont analysé des viandes de zébu et de porc, prélevées au niveau de plusieurs bouchers à Antananarivo. Aucun de ces nombreux échantillons n’a montré la présence de formol. », a déclaré le Dr Isaie Razafinarivo Andrianjaka, directeur de l’ACSQDA, hier. Des soupçons d’utilisation de formol par certains bouchers circulaient sur les réseaux sociaux, ces derniers temps. Selon les personnes qui ont propagé cette « fausse information », la couleur rouge vif de la viande, qui ne change pas, même après une longue cuisson, démontrait la présence de formol sur la viande. Le Dr Isaie Razafinarivo Andrianjaka les contredit, et souligne que le formol ne donne pas à la viande la couleur rouge vif. « C’est le salpêtre, utilisé dans la conservation de certains aliments transformés, qui donne cette couleur. », note-t-il.

Rumeurs

Ces rumeurs sur la viande ont fait frissonner les consommateurs. Certains ont décidé de limiter, voire, d’interrompre sa consommation. Les commerçants s’en plaignent. « Nous sommes obligés de réduire la quantité de viande à vendre. Nos clients ont beaucoup diminué. », avance Paul Randria­manantena, boucher. Pour protéger les consommateurs, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a pris l’initiative de prélever des échantillons de viandes frelatées, vendues à Antananarivo, et de les analyser, pour vérifier cette présence de formol. « Nous n’avons pas pu nous prononcer sur ce sujet, sans des preuves. Le résultat des analyses confirme, maintenant, que les viandes vendues sur le marché ne sont pas imbibées de formol. », lance le Dr Ilo Tsimok’Haja Ramahatafandry, présidente du Comité national du Codex Alimentarius. Les vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture et de l’élevage ont déjà confirmé la non-présence de formol sur les viandes, il y a quelques jours.