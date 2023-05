CONFÉRENCE – BNI Lovainjafy exposé à la FIM

Une suite logique. La 17e édition de la Foire internationale de Madagascar, Fim, qui se tient à la Zone Expo Forello de Tanjombato depuis jeudi, se démarque par sa dimension écolo­- gique. Une opportunité pour BNI Madagascar, participant historique de ce rendez-vous économique, de mettre en avant le programme BNI Lovainjafy, lancé la semaine passée. Il s’agit d’un programme visant à soutenir les entreprises de Madagascar engagées dans un modèle durable et à fort impact social et environnemental. Mialy Rasoanarivony , manager Impact E&S de BNI Madagascar lors d’ une conférence dans ce sens, a saisi cette opportunité pour inviter les entrepreneurs sociaux à présenter leur candidature à ce programme dont la sélection des bénéficiaires s’effectuera à travers un concours. « La compétition s’adresse aux entreprises dont les activités ou les projets contribuent à la lutte contre l’extrême pauvreté ou la dégradation de l’environnement, à travers l’inclusion énergétique, le droit à l’accès à l’eau, le droit à l’éducation, la lutte contre le changement climatique ou ses effets, avec un intérêt particulier pour les zones vulnérables et sensibles de Mada­gascar », a-t-elle rappelé. Avant de détailler l’essentiel de ce programme d’une importance capitale pour les écologistes en herbe. « À chaque édition, les membres du Jury de BNI Lovainjafy éliront quatre projets fortement impactants, venant de différents secteurs et portés par des leaders sociaux reconnus. Pour garantir la réussite et la pérennité de cette démarche, BNI Madagascar a décidé de mettre en place des partenariats avec des entités publiques et privées reconnues, car le développement durable est l’affaire de tous. Dès sa phase de lancement, BNI Madagascar et le ministère de l’Environ­nement et du développement durable lient leurs efforts pour que ce projet soit d’envergure nationale » précise-t-elle en guise d’entrée en matière. « Le programme bénéficie également du partenariat d’acteurs clés du développement durable que sont le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le WWF, et du soutien des actionnaires de BNI Madagascar, que sont CIEL Finance et AXIAN », explique Mialy Rasoanarivony.