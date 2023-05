AMBOVOMBE – Dix mutins tentent de s’évader

Des coups de feu ont éclaté à la maison centrale d’Ambovombe. En début d’après-midi, une mutinerie a éclaté dans cette prison. Selon les informations recueillies sur place, une dizaine de détenus avaient tenté de se faire la belle. Deux d’entre eux avaient déjà escaladé puis sauté les hautes murailles du pénitencier lorsqu’ils ont été capturés in extremis. Les forces de défense et de sécurité ont dû recourir à l’usage d’armes à feu, toutefois, aucun mort ni blessé n’est à déplorer. Ces scènes se sont produites aux alentours de 14heures et quart. D’après les informations communiquées, le groupe de détenus qui a tenté de s’évader a chargé les gardes pénitentiaires. «Le mirador de la prison est en cours de réhabilitation. Des matériaux ont été introduits pour les travaux et les mutins s’en sont servi pour les utiliser contre les gardiens de la prison », indique une source sur place. Dans leur lancée, les mutins ont tenté l’impossible pour s’échapper mais les gardes pénitentiaires sont très vite intervenus.

Arrivés à l’extérieur

Ces derniers ont riposté en tirant des coups de semonce qui se sont fait entendre dans les environs. D’emblée, les forces de gendarmerie dont la caserne jouxte celles de l’administration pénitentiaire, sont venues à la rescousse. Pris en chasse, les deux évadés qui avaient déjà réussi à atteindre l’extérieur de la prison, ont été appréhendés. Aidés par leurs frères d’armes de la gendarmerie nationale, les gardiens de la prison ont pu garder le contrôle de la situation. L’intervention a duré environ quarante-cinq minutes. Aux alentours de 15 heures, la situation est revenue à la normale. Les deux détenus rattrapés ont été reconduits dans le pénitencier. Aux dernières nouvelles, des mesures ont été prises contre les mutins et des dispositions consistant à renforcer la sécurité dans cet établissement pénitentiaires ont été appliquées. En parallèle, des mesures disciplinaires attendent encore les personnes détenues impliquées dans cette évasion ratée.