1800 milliards d’ariary blanchis en 2021

Le lancement du rapport 2021 sur le blanchiment d’argent a eu lieu hier au siège du Service de lutte contre le blanchiment d’argent (Samifin) à Ambohijanaka. Une somme d’argent estimée à 1 800 mil­- liards d’ariary a été suspectée à Madagascar l’année dernière. L’argent provient de la contrebande d’or, en général, en plus du transport de devises étrangères.

« Les recherches et les enquêtes du Samifin ont été menées sur le secteur minier (or, pierres précieuses…), les flux de devises étrangères et l’industrie de la pêche maritime. On estime que ces 1 800 milliards d’ariary représentent le coût minimum des tests qui doivent être effectués chaque année. 60% proviennent des ventes d’or », a déclaré le PDG de Samifin, Mamitiana Rajaonarison. Il a souligné que le rapport avait été rendu possible grâce aux campagnes de lutte contre le blanchiment d’argent. Des réunions avec plu­- sieurs ministères, des consultations avec divers chauffeurs de taxi et des discussions avec des agences gouvernementales allant du pouvoir judiciaire et de la police au secteur privé ont eu lieu. Le PDG de Samifin a réitéré ses défis : « L’accent continuera d’être mis sur l’enquête portant sur les affaires majeures, et je poursuivrai jusqu’au bout les changes clandestins et les investisseurs corrompus », a-t-il déclaré.