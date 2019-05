Football – THB ligue des champions – Fosa Juniors et As Adema en pole position

Lors de la quatrième journée de la THB – ligue des champions, deux clubs se sont distingués. Face au Zanakala FC à Fianarantsoa, l’AS Adema a fait l’essentiel. Fosa Juniors l’emporte de justesse face au FC Ilakaka.

Des matches à sensation. La quatrième journée de la THB ligue des champions synonyme de championnat de Madagascar de football a été marquée par quatre matches d’envergure au stade municipal de Mahamasina, à Vontovorona et au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa.

Samedi la CNaPS Sport a pu s’imposer sur le score de deux buts à rien sur sa pelouse devant L’Ajesaia.

Pour sa part l’AS Jet Mada a été surclassée par le 3FB sur un but à zéro.

Pour les rencontres qui se sont jouées à Fianarantsoa, le FC Ilakaka et Fosa Juniors FC ont enregistré un match nul et vierge tandis que l’AS Adema a triomphé du Zanakala FC sur deux buts à un.

Dans cette rencontre, l’AS Adema a fait l’essentiel des choses en menant tout de suite sur deux buts à zéro suite aux buts marqués par Fetra (1re minute) et Ruffin (9e minute).

C’est en plein milieu de la seconde période que le Zanakala, poussé par son public a pu réduire le score par le biais d’Eliot.

Au terme de cette quatrième journée, Fosa Juniors, qui pouvait marquer trois points n’a finalement enregistré qu’un petit point après le match nul contre le FC Ilakaka. De ce fait, cette équipe partage le fauteuil de leader du championnat avec l’AS Adema en comptabilisant huit points.

La CNaPS pour sa part est revenue à une longueur de ces deux leaders avec sept points.

Les rencontres pour la cinquième journée s’annoncent alléchantes et promettent de belles affiches.