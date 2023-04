TOLIARA – Plainte contre l’introducteur des armes

Les documents présentés par la personne soupçonnée de trafic d’armes de troisième catégorie ou de chasse, lundi, à Toliara, sont clairs et complets, selon la loi sur le régime de l’armement à l’exception des armes blanches. L’infraction reposerait sur leur élaboration auprès des bureaux administratifs qui laisse de fortes présomptions de fraudes. D’après des bribes d’information glanées, le chef fokontany de Besakoa et celui de Tsianaloka, à Toliara, n’auraient jamais délivré un certificat de résidence à joindre au dossier pour l’obtention d’autorisations d’achat et de première détention d’armes. Un habitant de Tsianaloka, dont le nom est affiché dans l’une de dix autorisations, a porté plainte contre l’introducteur des fusils. « Il n’achèterait jamais une arme et n’en voudrait pas non plus », raconte une source particulière. La plainte a pour objet l’usurpation d’identité. L’enquête devrait permettre d’élucider l’affaire. Les autorisations en question ont été délivrées à la même date, le 28 mars 2019. Les douaniers ont découvert dix fusils de chasse et quatre cent cinquante cartouches, lors d’une fouille, lundi à l’aérogare.