SÉCURISATION – Les forces de l’ordre se soutiendront pour éviter le chaos

Au début de la semaine, la grande famille des Forces de l’ordre a tenu une réunion urgente dont l’ordre du jour a porté sur l’examen des modalités de coopération pour établir la stabilité et la paix. La discussion lors de cette réunion dirigée par le ministre de la Défense nationale, le Général Josoa Rakotoarijaona, a été axée sur le renforcement de la coopération entre l’Armée, la Gendarmerie nationale et la Police nationale. Il a souligné à l’issue de la rencontre que « l’objectif est d’améliorer la situation en cette année électorale. La planification des activités qui coïncident avec cet objectif a été établie. Il y aura un effort conjoint des trois forces pour protéger les personnes et leurs biens », a-t-il déclaré. La réunion s’est poursuivie hier, entre les hauts responsables et chefs de la sécurité. « Nous allons examiner tous les différents secteurs pour renforcer le soutien mutuel. Il y a la question des élections et il y a aussi le souci de la paix en général. Cela a également été fait pour unir la famille des Forces de l’ordre afin d’obtenir de bons résultats », a déclaré hier une source au sein de la Gendar­merie nationale. Parmi ceux qui ont participé à cette rencontre, il y a eu le ministre de la Sécurité publique, Rodellys Randriana­rison Fanomezantsoa et le secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie nationale, le Général Serge Gellé, le chef d’état-major de l’armée, le Général Sahivelo Lala Monja Delphin et le commandant de la Gendarmerie nationale, Andry Rakotondrazaka.