ORANGE PRO LEAGUE – Elgeco Plus file en Play-Offs

Quatre places sur huit. Un des deux matches en retard de la conférence Sud a eu lieu hier au stade du By-Pass. Elgeco Plus est la quatrième équipe qui vient de valider son ticket pour la phase finale de l’Orange Pro League ou les Play-Offs. Sur sa pelouse, le club du By-Pass grimpe d’une marche et occupe la deuxième place, avec un cumul de 22 points, après sa victoire 2 buts à 1 hier contre Jet Kintana. Nest a signé un doublé (18e, 52e) tandis que l’unique but du Jet Kintana a été inscrit par Rina (22e), celui de l’égalisation en première période. C’était le onzième match pour Elgeco Plus, qui jouera encore trois autres comptant pour la phase de groupe. De son côté, CFFA, leader de la Conférence, conserve son fauteuil de leader (25 points) en battant par forfait 3FB Toliara qui n’est pas venu sur le terrain à l’heure du coup d’envoi, hier matin à 10h. Mama FC perd pour sa part une place et se trouve à la troisième marche avec 20 points, devant Disciples FC et Zanakala FC, crédités tous les deux de 14 points. Deux clubs dans chaque conférence sont donc jusqu’ici qualifiés pour la phase finale, à savoir Fosa Juniors FC et Cosfa dans la conférence Nord, CFFA et Elgeco Plus dans le groupe du Sud.