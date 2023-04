INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – Les travaux de réhabilitation démarrent timidement

La réfection des rues de la capitale est attendue depuis longtemps. Les travaux démarrent timidement. La commune urbaine d’Anta­na­narivo (CUA) et la région d’Analamanga effectuent des travaux de point-à-temps pour réhabiliter des tronçons de route d’Antananarivo, outre les travaux de réhabilitation menés par le ministère des Travaux publics sur la route nationale 63, entre Ankadim­bahoaka et le boulevard de l’Europe, au mois de février. Alors que la CUA a réalisé des travaux à Anta­ninare­nina, à Ambohijatovo, à Isoraka, et à Behoririka, la région d’Analamanga s’est occupée des rues d’ Ivato-Mamory, Talatamaty, Andra­nomena. La réhabilitation des principaux points noirs de la capitale, comme les rues d’Anosizato-Est, des 67 Ha, d’Isotry, attendrait le démarrage des travaux d’urgence, annoncés par le conseil des ministres, la semaine dernière. « Les travaux vont bientôt démarrer. Nous sommes encore en pleine organisation des dossiers », indique une source auprès du ministère des Travaux publics. L’État a annoncé la réhabilitation de quarante-deux tronçons de route de la ville d’Antananarivo, selon le plan de réhabilitation validé pendant le conseil des ministres qui s’est tenu au palais de l’État à Iavoloha, le 5 avril. L’appel d’offres restreint, a été validé, face à l’urgence des travaux, pour alléger les problèmes des usagers de la route. Face au retard du début des travaux, les routes continuent de se dégrader, les embouteillages s’accentuent. Pour rejoindre les stationnements Fasan’ny Karana à Anosizato, il faut s’armer de patience. Plusieurs nids de poule se forment sur cette route et obstruent la circulation.