FUTSAL – Cinq équipes en roue libre

Dernière journée décisive. Le tournoi de futsal inter universitaire «Fan’tastik» a procédé hier à la deuxième journée de la phase de groupe, au gymnase de Mahamasina. Cinq équipes ont effectué un parcours sans faute en autant de rencontres. Leader provisoire du groupe B, ESPA a arraché sa deuxième victoire en battant hier ISTS par 5 buts à 2. Dans le groupe C, ONIFRA se trouve en tête après son deuxième succès face à Espic, 5 à 1. FSS Ucm confirme sa suprématie dans le groupe D. Après sa victoire d’entrée sur un score fleuve de 6 à 1 contre Essca, l’équipe de l’université organisatrice a laminé en deuxième journée ESC, sur un score large de 8 à 0. Deux équipes sont en démonstration dans le groupe F. IUM s’est offert une deuxième victoire en disposant de l’AEGM 2 à 0 et CNAM s’est quant à lui imposé 4 buts à 1 contre Condorcet. Les qualifiés en huitièmes de finale seront connus ce soir, à l’issue de la dernière journée de la phase de poule. Les deux équipes les mieux classées des six poules, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, seront qualifiées aux huitièmes de finale.