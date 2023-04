CONSEIL DE DISCIPLINE – Des étudiants de l’université d’Antananarivo renvoyés

Des études supérieures s’arrêtent pour des étudiants de l’université d’Antana­narivo. Le conseil de discipline (Codis) qui s’est tenu à Ankatso, hier, a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de quelques étudiants qui ont commis des fautes graves. « Ils ont commis des fraudes. C’est ce qui a motivé ce renvoi», nous confie une source. Douze étudiants, de la faculté d’Economie, de gestion et de sociologie (EGS) et de la faculté de Médecine, ont été convoqués au conseil de discipline. Certains d’entre eux sont accusés de substitution de personnes, d’utilisation d’antisèche, de tricherie et de faux diplômes, durant les années universitaires 2020 à 2022, un autre serait accusé de « propos indécent ». N’ont pas été concernés par ce conseil de discipline les quatre étudiants de l’Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) de Vontovorona, qui ont été convoqués au Codis. Ils ont été accusés d’avoir manifesté sans autorisation et d’avoir proféré des insultes à l’endroit du chef d’Etat pendant leur manifestation. L’université d’Antananarivo a annulé leur Codis qui a été prévu pour le 20 mars.