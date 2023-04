CONCERT – Noely Sakelidalana revient sur la scène de la capitale

Le groupe mythique Noely Sakelidalana fera son retour sur scène dans la capitale après une longue période d’absence. Le concert, qui aura lieu au Pietra Analakely le 7 mai à 12h30, s’annonce comme un événement exceptionnel pour les fans du groupe. En collaboration avec Akaikin’ny Mpanakanto et le Pietra Hôtel, cet événement vise principalement le retour en force sur la scène musicale du célèbre groupe, après une assez longue pause ayant duré des années. Akai­kin’ny Mpanakanto a pour objectif de faire revenir les grands chanteurs qui sont en silence ou en pause depuis des années sur la scène musicale. Pour que ces personnes puissent montrer aux jeunes d’aujourd’hui les qualités de la musique malgache. Le claviériste du groupe Noely Sakelidalana, Mamy Fitiavana, confirme que « Noely Sakelidalana s’avère être en très bonne santé et apte à donner un spectacle de plus de trois heures. Je précise cela car beaucoup de personnes pensent que Noely n’est plus en état de chanter ou de faire un spectacle. Le concert devrait durer environ quatre heures, pendant lesquelles le groupe interprétera les chansons que le public connaît et apprécie, telles que « Vohangy », « Araroty » ou encore « Zovy ». Des chansons évangé­liques seront également proposées pour revivre des moments de nostalgie ». La présence de jeunes musiciens tels que Boblin et Tantely devrait également ajouter une touche de fraîcheur à l’événement. À part le fait que les prépara­tions sont déjà en cours, ils espèrent également accueillir au moins cent vingt-cinq spectateurs. C’est une occasion pour le public de revoir Noely Sakelidalana au complet. Les billets pour le concert sont déjà disponibles au Pietra Hôtel, donc ne manquez pas cette chance de voir le groupe légendaire Noely Sakelidalana se produire. Ce sera un concert unique et inoubliable ainsi qu’une opportunité de revivre les sensations d’antan avec le groupe emblématique de Noely Sakelidalana.