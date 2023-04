BASKETBALL- N1A DAMES – MB2ALL est super favori à Antsirabe

Antsirabe sera la capitale du basket-ball malgache à partir de samedi prochain. Le championnat de Madagas­car première phase pour les N1A dames, et la conférence centre pour les N1A hommes, s’y dérouleront du 15 au 23 avril prochains. Chez les dames, par rapport au dernier championnat national N1A de l’année dernière, les douze clubs issus de sept régions seront au rendez-vous. La première journée du 15 avril est marquée par l’entrée en lice des quatre clubs représentant la région Vakinankaratra. À neuf heures, Phoenix Vakinankaratra affrontera Fandrasa de Haute Matsiatra. L’équipe de la haute Matsiatra a été la médaillée de bronze de l’année dernière et pour cette année 2023, l’objectif principal est de monter au moins sur la deuxième marche du podium. Les joueuses de Phoenix sont largement à leur portée mais jouer à la maison et évoluer à côté de leur public constitue un avantage pour les joueuses de Phoenix. À 15 heures 45 minutes, TGBC Betsiboka se battra contre Serasera Vakinanka­ratra. Les protégés de Prisca Razananirina, coach de TGBC, tenteront de se démarquer dès leur premier match. À 14 heures 30 minutes, JEA Vakinankaratra affronte GNBC Analamanga. Le match attendu du public et qui créera des étincelles est l’entrée en lice de MB2ALL, l’équipe championne en titre, contre l’équipe vice-championne de l’année dernière Ankaratra Vakinanka­ratra, à 16 heures 45 minutes. Lors de la grande finale du championnat national N1A dames de l’année dernière, les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2ALL s’étaient imposées sur le score de 80-56. Ce match de samedi aura donc une saveur de revanche. Rendez-vous est donné à tous les amateurs de la balle orange au stade de Vatofotsy à Antsirabe. C’est aussi une occasion de regarder les sociétaires de l’équipe nationale 3×3 Ankoay dames.