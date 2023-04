ART ORATOIRE – Les Malgaches enchaînent les victoires au débat de la Haye

Les étudiants malgaches mettent les bouchées doubles pour défendre leur place au tournoi inter universitaire de débats de La Haye.

Ce 10 avril, après trois matchs, l’équipe de l’université d’Antananarivo est invaincue et qualifiée pour les 8èmes de finale du prestigieux tournoi. La compétition est organisée par la Fondation Corax et soutenue officiellement par l’institution et l’ambassade de France aux Pays-Bas. Elle met en compé­tition des universitaires de différents pays, dont Mada­gas­car. Les deux équipes représentantes de Madagascar, celles de l’université d’Anta­nana­rivo et de l’université catholique de Madagascar, ont franchi les phases éliminatoires. Composée de Rasoanirainy Haingonirina Christina Dorett, Ravelojoelitafika Brenda Victoria et Ramanantoanina Andrianiaina, l’équipe de l’université d’Antananarivo a pour objectif de porter haut le nom du pays en allant le plus loin possible dans la compétition. c’est également l’occasion d’inspirer les jeunes à s’intéresser à l’art oratoire. D’après Ravelojoelitafika Brenda Victoria, « le concours se déroule actuellement en ligne, mais la demi-finale et la finale sont prévues en présentiel aux Pays-Bas. Depuis nos précédentes victoires, le concours est en pause, mais les membres de l’équipe reprendront bientôt l’entraînement afin de se préparer pour la prochaine étape. Nous sommes actuellement en route pour les 8e de finale qui commen­cent dans la semaine du 30 avril ». Pour les jeunes qui aspirent à suivre leurs pas, l’équipe leur conseille de saisir chaque occasion de monter sur scène dans le domaine de l’art oratoire et de la prise de parole en public. « Ce sont les petites opportunités qui nous guident vers les plus grandes, » explique t-elle.

Avec détermination

En définitive, les membres de l’équipe de l’université d’Antananarivo représentent avec fierté leur pays et leur université. Ils comptent bien continuer à défendre leur place avec passion et détermination. La relève est assurée dans le domaine de l’art oratoire à Madagascar. Les jeunes peuvent s’inspirer de leurs exploits pour se lancer dans cette discipline qui peut leur ouvrir de nombreuses portes. Restons à l’écoute pour suivre de près les prochaines étapes de l’équipe malgache au tournoi inter universitaire de débat de La Haye.