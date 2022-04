Relance économique – Un crédit bancaire à taux concessionnel pour les entreprises

La reprise de la vie économique et financière doit-être accompagnée par des encadrements financiers à la carte. Miarina by Fihariana offre une panoplie de réponses aux lendemains de la crise sanitaire.

Une belle réussite. À l’heure d’un premier bilan, Miarina by Fihariana affiche des statistiques éloquentes. Depuis 2020, 68 milliards d’ariary ont été engagés pour 962 entreprises bénéficiaires. « Il a été décidé en juin 2020, après une réunion du président de la république, Andry Rajoelina, avec les représentants du secteur privé, de soutenir les entreprises en proie aux effets induits et néfastes de la crise sanitaire. Il a été question dans la structure de Miarina de venir en aide pour couvrir les besoins en fonds de roulement, et de trésorerie pour couvrir les charges fixes et variables », rappelle Valérie Zafindravaka, secrétaire exécutif du programme Fiha­riana. 68 milliards d’ariary y ont été consentis pour neuf cent­ soixante-deux entreprises bénéficiaires qui ont permis de maintenir dix-­neuf mille emplois, au regard des chiffres officiels présentés hier au Radisson Blu d’Ankorondrano.

« Nous avons soutenu cette initiative avec des risques réels. Mais au bout du compte, nous avons eu raison. Le taux de casse se situe en dessous des 5%. Ce qui constitue un résultat plus que satisfaisant », témoigne Alexandre Mey, directeur général de Bni Madagascar, une des deux banques associées à cette démarche. Un avis favorable partagé par Oliarimanitra Rasoldier, directeur délégué aux PME de la BOA, l’autre établissement financier partenaire de Miarina by Fihariana.

Maintenant, Miarina, dans une seconde phase, vise d’autres finalités. « Aider les entreprises à investir face aux effets d’une autre crise, les inciter à renouveler leurs équipements industriels et s’engouffrer dans les opportunités qui se présentent. Pour cela, une ligne de crédit à un taux d’intérêt à 8% s’offre à elle, 300 millions d’ariary comme plafonds, remboursables en vingt-quatre mois, avec six de moratoire. Des conditions d’emprunts privilégiées dans le court terme », tenait à souligner Valérie Zafindravaka.

« Nous avons pris le risque et l’incertitude mais nous avons confiance en la capacité de résilience des entreprises malgaches. Étant la première banque du pays en termes de part de marché et de couverture territoriale », déclare Alexandre Mey.

Dans la microfinance, le taux d’intérêt des prêts oscille dans la bande des 20%. Alors qu’il se situe aux alentours des 17% pour les autres formes de contrats financiers. Seules les grandes entreprises peuvent en jouir mais cette fois-ci, les PME en règle vis-à-vis des législations en vigueur, ayant un chiffre d’affaires de moins de 5 milliards d’ariary par an, peuvent rêver mieux.