Natation – Retrouvailles à Toamasina

Se donner la main pour développer la natation malga­che. La Fédération malgache de natation (FMN) et la société M’Vola ont organisé hier, une rencontre avec la presse au Campus Telma à Andraharo. Les conférenciers ont expliqué que Toamasina, la ville du grand port de l’Est, sera la capitale de la natation malgache du 19 au 22 avril.

Toutes les catégories et distances (50m, 100m, 200m, 400m, 4 x 100m, 4 x 200m, 800m et 1 500m) sont au programme. Plus de trois cents nageurs et nageuses, issus d’une vingtaine de clubs de tout Madagascar, se disputeront le titre de champion de Madagascar.

En prenant la parole, le président de la FMN, Gabriel Ramanantsoa, a expliqué que ce championnat de Mada­gascar se déroulera dans une piscine de 50 mètres. Et la FMN adoptera les systèmes utilisés dans les grands rendez-vous mondiaux, éliminatoires le matin et finale dans l’après-midi.

« C’est primordial car il constitue un test pour détecter les nageuses et nageurs pouvant former l’équipe nationale au JIOI de 2023. Nous avons un problème de contrainte temps car nous n’avons que seize mois avant le début des Jeux», indique-t-il. L’absence d’infrastructures, de piscines chauffées, handicapent beaucoup les athlètes malgaches alors que quarante médailles sont en jeu dans cette rencontre régionale de l’océan Indien.

Collaboration

Les athlètes des Îles voisines sont largement supérieurs en natation, ajoute-t-il. « La chance pour Madagascar de décrocher des médailles d’or est mince pour ne pas dire inexistante si aucune disposition n’est prise dès maintenant ».

Le président de la FMN fait remarquer « qu’il appartient à l’État de construire des infrastructures dignes de ce nom, et nous lançons un appel à l’adresse de l’État, du ministère des Sports pour que ce problème soit résolu au plus vite. À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore dans quel endroit (Antananarivo, Maha­janga ou Toliara) se jouera la natation aux prochains Jeux des Îles», s’inquiète-t-il. En attendant, la Fédération compte aligner trente athlètes, quinze femmes et quinze hommes, y compris les nageuses et nageurs boursiers et expatriés.

C’est la première collaboration entre la FMN et la société M’Vola. Celle-ci a précisé que les jeunes nageuses et nageurs malgaches ont du potentiel s’ils disposent des infrastructures adéquates.

Pour cette première collaboration, M’Vola offrira une récompense à chaque meilleur sportif dans chaque catégorie durant le cham­pionnat de Madagascar. Elle partage les valeurs communes des sportifs avec la natation dont le dépassement de soi, le respect des autres et de soi même ainsi que la passion.