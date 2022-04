Humour – Francis reste Turbo

Un humoriste émérite, à la fois chanteur, acteur, mais également une personnalité engagée pour la valorisation de la culture malgache. Francis Turbo reste fidèle à lui-même lors de son retour sur scène dans la capitale.

Fidèle à lui-même, c’est là un artiste d’exception que le public de la capitale s’est plu à retrouver sur la scène du CCESCA d’Antanimena ce week-end. Un « come-back» réussi pour cet humoriste populaire qu’est Francis Turbo, qui, malgré ses engagements au sein de l’une des institutions phares du gouvernement actuel, n’a nullement perdu son amour de la scène et l’amour que lui portent ses inconditionnels. Tout un spectacle à l’image de son talent, de son parcours, mais aussi de ses valeurs donc, « Ambadikidiro», qui marque le grand retour de l’humoriste sur l’une des plus grandes scènes de la ville des Mille après une longue absence.

Renommé pour son humour intemporel et savamment bien assaisonné, sucré-salé, Francis Turbo amuse désormais plusieurs générations depuis près de trois décennies de carrière. « J’étais particulièrement ravi de retrouver à nouveau le public tananarivien après tout ce temps. Ce n’était pas facile, car au vu de mes engagements actuels envers le ministère de la Communication et de la culture, le personnage de Francis Turbo semble s’être un peu effacé, selon mes fans. Pourtant, il n’en est rien puisque j’ai toujours été là, je reste ce même humoriste, ce même personnage, ce même homme qui scande toujours son humour partout où il se trouve, tout en s’appliquant encore plus à promouvoir notre culture » confie Francis Turbo.

« Le DG, Francis Turbo »

Qu’on se le dise donc, entre l’humoriste et le directeur général de la Culture du MCC, il n’y a aucune distinction, ou presque. « J’ai toujours vécu de l’humour, je continue de vivre de l’humour et c’est en ma qualité d’artiste que j’occupe ce fameux poste. Je tiens à rehausser notre culture, en contribuant à l’émergence de nouvelles infrastructures y afférentes. C’est donc une opportunité pour moi de pouvoir apporter ma pierre à cet édifice » ajoute Francis Turbo. De son retour sur les planches du CCESCA Antanimena, il a ainsi à nouveau représenté cet humour mature, taquin et satyrique qui lui est propre.

Entre le retour aux sources, en valorisant de nouveau cet humour du terroir betsileo qui a forgé sa carrière et ses critiques de la société à travers ses aspects les plus drôles, Francis Turbo conquiert à nouveau Tana. Le tout sublimé par cette galerie de personnages tous aussi hauts en couleurs les uns comme les autres.

Il raconte « Bien avant ce Ambadikidiro, je suis toujours monté sur scène, mais j’ai juste privilégié l’attente du bon moment pour la capitale. Ce qui est drôle, c’est que j’ai des connaissances qui ne m’apprécient pas en tant que DG de la Culture, mais qui sont venues en famille pour m’applaudir en tant qu’humoriste ». Fier de retrouver la scène avec ce dynamisme qui lui est propre, il poursuit ce nouvel élan avec panache. « La suite de mon agenda artistique dépend cependant de mon emploi du temps au sein du ministère. Je peux quand même déjà affirmer que des dates sont prévues pour Mahajanga, Mahitsy et Namontana entre mai et juin. Un grand projet de cabaret musical et nostalgique dédié à deux grands artistes d’antan est aussi au programme cette année » souligne Francis Turbo. De génération en génération, son humour s’épanouit avec son public.