Concert classique de Midi – « RE Ensemble » impressionne par sa maîtrise et sa maturité

Un rendez-vous ponctuel, qui accorde chaque mois l’opportunité au public mélomane de la capitale de jouir d’une belle découverte musicale. Les incontournables concerts classiques de midi organisés par l’association Madagascar Mozarteum ont une nouvelle fois conquis hier à l’Institut français de Madagascar (IFM). Un carton plein, le concert a rassemblé un public de tous âges et de tous horizons avec en tête d’affiche de sa 127ème édition, une troupe de jeunes musiciens classiques de talent. Jeunes, fougueux et passionnés, le tout en étant des plus brillants et impressionnants par leur musicalité, les sept membres du « RE Ensemble » ont largement su envoûter leur auditoire hier après-midi. Avec Rado Rajaofera à la flûte solo, Tiana Andrianina Ramanantsoa au violon solo, Marius Rabemanana au 1er violon, Liantsoa Razafindrakoto au 2nd violon, Nomena Andrianasy à l’alto, Iavy Raobeloson à la violon celle et Mananjo Rabakoson au piano, la jeune troupe fait preuve d’aisance, mais aussi de maîtrise, sur la scène de l’IFM Analakely. Reprenant les grands classiques des concertos des illustres maîtres, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach et Wolfgang Amadeus Mozart. Harmonieuse et symphonique à la fois, l’interprétation par le « RE Ensemble » des compositions mythiques de ces génies de la musique classique envoûte et subjugue les mélomanes présents dans la salle. Laissant la part belle aux instruments à cordes, la troupe sait émouvoir également, grâce notamment à la flûte de Rado Rajaofera qui apporte une touche de douceur et de poésie aux oreilles des profanes.