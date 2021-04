Recrutement – La réception des dossiers de candidature continue

Les dossiers de candidatures de médecins, de paramédicaux volontaires qui vont participer à la prise en charge des malades de coronavirus augmentent de jour en jour. Jusqu’à hier, trois cent cinquante dossiers de paramédicaux ont été reçus par les responsables du ministère de la Santé publique.

« Les trois cent cinquante dossiers de paramédicaux concernent les sage- femmes, les agents de laboratoires, des infirmiers. Pour les paramédicaux, une demande avec des diplômes d’équivalence sera nécessaire. Un entretien sera effectué avant la prise de service », précise le professeur Patrick Rakoto­malala, directeur du cabinet du ministère de la Santé publique.

Pour les médecins, ceux qui sont en 9ème année de médecine et les thésards seront appelés en vue de ce recrutement. Des personnels administratifs du niveau baccalauréat et plus seront également recrutés durant cette période. Il s’agit des secrétaires, des responsables logistiques, des agents d’appuis, des brancardiers, des chauffeurs de niveau BEPC ou Baccalauréat.

Ceux qui vont être retenus bénéficieront d’une prime et d’un contrat CDD de un an. La réception des dossiers de candidatures continue au ministère.