Intervention covid – Jovena offre dix mille litres de carburants

L’entreprise pétrolière malgache Jovena apporte sa participation et son soutien, en faveur de la lutte contre l’épidémie de coronavirus qui sévit à Madagascar. Elle est venue remettre un don de dix mille litres de carburants au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), le 9 avril. « Il est primordial de continuer à mettre en place des mesures de prévention et de sensibilisation contre cette pandémie. Ce don est destiné à apporter un appui aux différentes structures sanitaires et médicales dans la lutte contre la Covid-19. Il permettra de s’assurer que les véhicules mobilisés et les ambulances soient en mesure de poursuivre à mener à bien leurs missions vitales », peut-on lire dans un communiqué envoyé dans le cadre de cette donation.

Ce don vient à point nommé. Des ambulances font plusieurs kilomètres par jour, pour récupérer des patients atteints de Covid-19 et les transportent dans les hôpitaux où des places sont disponibles.

Toutes les aides associées à la lutte contre le coronavirus seront reçues au BNGRC à Antanimora, selon le directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andrianjaka.