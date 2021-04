By Pass – Sept morts sur le coup dans un tragique accident

Terrible accident hier soir au By Pass près du rondpoint à Ambohimangakely. Un bus de marque Mercedes Sprinter a heurté de plein fouet l’arrière d’un conteneur placé sur un camion.

Le choc a été d’une violence inouïe. La partie avant du bus s’est encastrée sous le camion. Résultats des courses, sept morts sur le coup dont deux enfants. « Ils appartiennent tous à notre famille » précise une jeune passagère sortie indemne de l’accident.

« J’étais assise à la quatrième rangée. J’ai eu une petite égratignure. Ma mère n’a rien eu. Elle est à l’hôpital accompagner notre père qui fait partie des blessés » rajoute-telle.

Comble de malheur, la famille rentrait d’un enterrement à Beravina Ambohi­trandriamanitra. Le cercueil était encore sur le toit du bus. « L’endroit où on a enterré se situait un peu loin du parking où était stationné le bus. Le chauffeur et son aide en ont profité pour picoler. On a crié pour l’avertir qu’il y avait un camion devant mais il n’en faisait qu’à sa tête. Il a eu le bras cassé alors que son aide a pris la clé des champs » continue la jeune passagère chanceuse.