Bilan covid-19 – Quatre cent soixante dix huit nouveaux cas

Le coronavirus continue à sévir. Il y a quatre cent soixante-dix-huit personnes nouvellement contaminées, selon le bilan épidémiologique du 11 avril. Ce qui porte à trois mille neuf cents les personnes sous-traitement. Trois cent quatre développent les formes graves de la maladie. Le cap de cinq cents décès est dépassé. Six sont décédés, selon le bilan du 11 avril. Deux à Anala­manga, un à Atsinanana, un à Diana, un à Boeny et un à Atsimo Atsinanana. Analamanga reste le foyer principal de l’épidémie, avec trois cent soixante-neuf cas qui se répartissent comme suit : deux cent cinquante trois cas identifiés dans la ville d’Antananarivo, cinquante-huit à Atsimon­drano, trente à Ambohidratrimo et vingt-huit à Avaradrano.

De nouveaux cas sont également détectés dans quinze autres régions. Dixneuf à Sofia, seize à Itasy, quinze à Diana, treize à Alaotra Mangoro, neuf à Sava, neuf également à Bongolava, huit à Atsimo Andrefana, cinq à Analan­jirofo, trois à Boeny, trois à Menabe, trois à Anosy, deux à Atsinanana, deux à Vato­vavy Fitovinany, un à Matsiatra Ambony et un autre à Vakinankaratra.

Même si le nombre de nouveaux cas est en baisse, le 11 avril, par rapport aux trois jours précédents, où plus de cinq cents cas par jour ont été enregistrés, le taux de positivité reste élevé. Il est de 38%. Quatre cent soixante-dix-huit cas sur mille deux cent vingt-neuf tests effectués sont confirmés positifs au coronavirus.