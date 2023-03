TOURNÉE PRÉSIDENTIELLE – Andry Rajoelina confirme son attachement à Toliara

Le président de la République, accompagné de son épouse, sont au chevet des sinistrés du cyclone Freddy à Toliara et ses localités limitrophes. L’occasion pour le chef de l’État de réaffirmer son attachement aux habitants du Sud-Ouest.

Trois jours. C’est la durée du déplacement de Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de Mialy Rajoelina, Première dame, dans la région Atsimo Andrefana. Un séjour qui a démarré samedi, jusqu’à aujourd’hui. Trois jours pour affirmer le soutien du couple présidentiel et de l’État aux sinistrés suite aux dégâts causés par le cyclone Freddy. Trois jours pour, également, engager une offensive politique à Toliara, jusqu’à Morombe, en passant par Ankililaoke. Trois jours pour démontrer que contrairement à ce qu’affirment les médisants, le locataire d’Iavoloha n’a pas oublié Toliara. Qu’il y jouit toujours “d’une excellente cote de popularité”. Trois jours pour confirmer qu’il reste le favori de Toliara.

Bien qu’il ait souligné, “nous ne sommes pas pour des festivités mais pour venir en aide à nos compatriotes sinistrés”, Andry Rajoelina a néanmoins donné le ton dès sa descente de l’avion, samedi. Fait singulier lors de ses tournées, mais pas fortuit, le Président a tenu un discours dès ses premiers pas sur le sol de la capitale de la région Sud-Ouest. “Toliara sourit. Toliara est heureux. Toliara ne change pas. (…) Mon engagement n’a pas changé. Je serai toujours aux côtés de Toliara”, scande-t-il, galvanisé par la foule venue en nombre pour l’accueillir à l’accueillir.

À s’en tenir aux informations depuis le début de l’année, des observateurs prédisaient que la partie n’était pas gagnée d’avance pour ce déplacement présidentiel. Qu’il y avait un risque qu’il fasse choux blanc. Que ce serait une débâcle politique. Il y a eu l’escapade de deux jours de Marc Ravalomanana, président national du parti “Tiako i Madagasikara” (TIM), à Toliara, le 13 janvier. Que ses partisans qualifient de “carton plein”. Ou encore avec l’entrée en scène Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I, dans la pré-campagne.

Rassuré

Plusieurs affirment ainsi que la présidentielle sera disputée à Toliara. Voire, que le locataire d’Iavoloha y serait sensiblement en perte de vitesse. Ce déplacement dans l’Atsimo Andrefana est ainsi une occasion pour Andry Rajoelina de faire mentir ses détracteurs et certains observateurs.

Le président de République a ainsi démontré “sa communion”, avec les habitants de Toliara et plus largement la région Atsimo Andrefana, par “son soutien”, et celui de l’Etat suite aux sinistres causés par Freddy. Des aides d’urgence distribuées dans la ville du soleil, mais aussi à Ankililaoke et Morombe, aujourd’hui. Même les habitants de la localité de Mangily, avec lesquels le couple présidentiel s’est entretenu sur sa route vers Ankililaoke, en auront droit également.

Signe probable que cette descente sur terrain l’a quelque peu rassuré politiquement, le président Rajoelina a pris le volant jusqu’à Ankililaoke. Les acclamations des habitants sur son passage lui ont visiblement rappelé ses visites à Toliara et ses environs quelques années plus tôt. “Ce que j’apprécie le plus chez les habitants de Toliara, c’est leur sincérité, sa franchise. Votre accueil, vos sourires, vos acclamations, votre liesse ne mentent pas. Je sens que vous me portez toujours dans vos cœurs. Soyez-en rassuré que c’est réciproque”, scande-t-il.

S’étant déroulée en fin de journée, la rencontre avec les habitants de cette commune rurale du district de Toliara II a conclu la journée présidentielle d’hier. Une conclusion sur un ton convivial. Le couple présidentiel s’est même laissé convaincre de faire quelques pas de danse au rythme du “Tsapiky”. Une conclusion avec de larges sourires qui atténue le poids d’une âpre journée. Une confusion et “des profiteurs”, ont en effet perturbé la distribution des aides d’urgence dans un stade Maître Kira noir de monde.

Il a fallu une intervention directe du Chef de l’Etat pour rassurer la foule et rétablir l’ordre. La réactivité des ministres de l’Education nationale, celui de Pêche, celui de l’Intérieur et celui de l’Énergie a été remarquable également. Pareillement pour la fermeté du commandant de la Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale de Toliara, qui a fait que la distribution des aides se soit déroulée sans heurt, ni bavure. Après plus de six heures, chacun de ceux présents au stade Maître Kira ont obtenu des vivres comme l’a assuré le Président.

Le couple présidentiel a supervisé la distribution d’aides et n’a quitté le stade qu’une fois les derniers sacs de riz distribués. La première dame, justement, est l’atout charme de déplacement présidentiel. L’association Fitia présidée par Mialy Rajoelina a même joué le précurseur du déplacement présidentiel, en mettant le paquet sur le volet social. Elle s’est même rendue à Toliara, une journée avant le Chef de l’Etat.

“Nous nous soutenons, nous entraidons et restons solidaires dans les bons et les mauvais moments. (…) Nous ne laisserons personne briser cette solidarité. Nous ne laisserons personne nous diviser”, déclare ainsi le locataire d’Iavoloha à l’endroit des habitants de Toliara.