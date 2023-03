TENNIS DE TABLE – AFRIQUE DE L’EST – Fabio et Karen sacrés champions

Les pongistes malgaches ont tous été intouchables au championnat d’Afrique de l’Est. Le sommet zonal a pris fin hier, à Djibouti.

Un et deux et trois. Les pongistes malgaches ont été vraiment en démonstration au championnat d’Afrique de l’Est, qui a pris fin hier à Djibouti. Madagascar a rempli le podium en épreuve individuelle chez les garçons et l’unique fille de l’équipe termine sur la plus haute marche, après le sacre par équipe.

Le carré final des messieurs a été une affaire entre Malgaches. Le champion de France des cadets, Fabio Rakotoarimanana remporte le titre en s’imposant face à son compatriote, Antoine Razafinarivo, médaillé d’or des Jeux des Iles (JIOI) de 2019, par 4 à 0 (11/3 15/13 11/8 11/9). Le jeune Fabio a écarté Jonathan Nativel, double médaillé d’or des (JIOI) par 4 à 0 en demi-finale, tandis qu’Antoine a, de son côté, battu 4 à 2 Stephen Ravonison, médaillé d’or des JIOI, en double. La troisième place, synonyme de la médaille de bronze, est revenue à Nativel qui s’est imposé 3 à 1 contre Stephen en match de classement. Fabio a éliminé en quart de finale l’Éthiopien Duffera Darrara après sa victoire face à un autre Éthiopien Abeje Eyob Sissay. Antoine a défait l’Éthiopien Mesfin Domosso avant de s’imposer contre le Soudanais Elmutasin Eltayeb en quarts.

JO et Mondial dans le viseur

Nativel a, pour sa part, écarté l’Éthiopien Faris Aden puis l’Ougandais Ankunda Samuel pour filer en demi-finales. Et Stephen a éliminé le Somalien Ibrahim Abdalmageed en premier match, puis le Mauricien Hossein Zayan. Chez les filles, la championne de France cadette, Hanitra Karen Raharimanana, s’est imposée sèchement et à sens unique en duel finale, 4 à 0, face à la Mauricienne Oumehani Hosenally (11/5 11/2 11/6 11/4). En demi-finale, elle a disposé d’une autre Mauricienne, Jalim Nandeshwaree (4-2) après sa victoire en quarts de finale contre l’Ougandaise, Judith Nangonzi.

Grâce aux exploits extraordinaires des pongistes malgaches au championnat régional de l’Est du continent, «le top 5 en individuel, dont les quatre joueurs malgaches et, bien sûr, Karen chez les filles sont tous qualifiés à la Coupe d’Afrique qui aura lieu en Tunisie, du 4 au 6 mai», explique le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Cette joute continentale est qualificative aux JO de Paris 2024. Et en épreuve par équipe, Madagascar, champion de la région Est, est qualifié au championnat d’Afrique continental programmé en octobre et aussi au championnat du monde en Corée du sud.