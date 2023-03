RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – L’US Ankadifotsy et FTAT se neutralisent

La rencontre entre US Ankadifotsy et FTAT Anosibe se solde par un score de parité de 23 partout. En revanche, SC Besarety s’impose par 30 à 21 face à JST d’Ambondrona.

Le champi-onnat de Madagascar de rugby à XV, appelé aussi XXL Energy Top 20, a entamé sa troisième journée hier, au stade Makis à Andohatape-naka. Le match tant attendu par les spectateurs, venus pourtant en petit nombre, a été l’entrée en lice du finaliste malheureux de l’année passée, l’US Ankadifotsy (USA) et de FTAT d’Anosibe. Les deux équipes se neutralisent et se séparent sur un score de parité (23-23) à la fin du temps règlementaire.

Le match a démarré à 15 h07 par une première percée des protégés de Ndrianarizaka Ramambazafy, président de l’USA. La défense d’Anosibe a su résister aux assauts des rugbymen de l’Ankady, appellation donnée par les connaisseurs. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et des coups de pied de pénalité se sont succédés de part et d’autre sans avoir été transformés par l’une ou l’autre équipe. Ce n’est qu’après dix-huit minutes de jeu que l’US Ankadifotsy a réussi à ouvrir son compteur par un coup de pied de pénalité : 3-0.

Naviguant sur la force de son pack d’avant, l’USA a dominé et les joueurs de FTAT ont été obligés de commettre des fautes, sanctionnées par un nouveau coup de pied de pénalité : 6-0 après 23 minutes de jeu. Sur un contre, les rugbymen de FTAT ont obtenu eux aussi un coup de pied de pénalité et ils ont marqué leurs trois premiers points. Les deux équipes n’ont marqué aucun essai à la première mi-temps et se sont quittés sur le score de 9-6 en faveur de d’Ankadifotsy.

En seconde période, la rencontre a monté en intensité et les deux équipes ont joué sans retenue pour essayer de creuser l’écart. Les joueurs d’Ankadifotsy ont failli perdre, mais ils ont réussi à égaliser au dernier moment avec un score de 23 partout.

Cartons rouges

Selon Nantenaina Rakotondranivo, membre du staff de l’USA, « c’était un match difficile pour notre équipe. Le manque de temps de préparation s’est fait ressentir sur le terrain. Les joueurs ont essayé de donner le maximum, mais ils n’ont pas réussi à gagner la victoire. C’est mieux de gagner un petit point au lieu de perdre le match », conclut-il. Le match attendu du public a été le match de 13 heures. Les rugbymen de SCB de Besarety ont gagné leur premier match contre les redoutables joueurs de JST d’Ambondrona dans la poule C. Les joueurs de Besarety se sont imposés sur le score de 30-21. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 10-15 à la pause.

SCB de Besarety a réussi à élever le niveau de jeu en multipliant les attaques. Ses joueurs ont marqué deux essais tandis que leurs adversaires ne se sont contentés que des coups de pied de pénalité. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 30-21 en faveur des joueurs de Besarety. Le fait marquant de cette rencontre a été l’existence de deux cartons rouges, l’un pour SCB et l’autre pour JSTA. Les joueurs d’Ambondrona ont enregistré leur deuxième défaite consécutive (battus 17-118 par COSFA le 26 février) et ils occupent la dernière place dans la poule C.

Les résultats des matchs du 12 mars

US Ankadifotsy 23-23 FTAT Anosibe

SC Besarety 30- 21 JST Ambondrona

XV Avenir Andohatapenaka 8- 19 US Ikopa

XV FA Ampasika14- 6 FBM Bemasoandro