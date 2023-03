RUGBY- ÉLECTION – Marcel Rakotomalala brigue un poste chez Rugby Afrique

Le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala a fait son deuxième point de presse, vendredi après-midi, au siège de la Fédération à Ankorondrano. Il a expliqué à l’occasion pourquoi il veut postuler un poste au sein du comité directeur de Rugby Afrique. Selon lui, « une place au sein du comité directeur de Rugby Afrique est nécessaire pour booster et protéger les intérêts du rugby malgache. Celui-ci a déjà été victime d’une sorte de complot, lors d’un match comptant pour la qualification au championnat d’Afrique. Si, à cette époque, un membre malgache a siégé au sein de Rugby Afrique, la tournure de l’évènement aurait été différente. En plus, le rugby malgache est un modèle en Afrique, -ma candidature est donc logique et mon club de soutien est déjà en place », conclut-il.