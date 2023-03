Questions à…Pr YOËL RANTOMALALA – « On peut vivre avec un seul rein »

Le Pr Yoël Rantomalala est le nouveau président de la société malgache de Néphrologie. Il apporte des explications sur la transplantation rénale.

– Quelles sont les principales causes de la maladie rénale ?

Le diabète et l’hypertension artérielle, lorsqu’ils ne sont pas bien traités, ainsi que les maladies urinaires, peuvent induire aux dysfonctionnements des reins. Cette maladie rénale évolue, malheureusement, en silence. Il est, donc, important d’effectuer des examens systématiques pour évaluer le fonctionnement des reins. Une fois les reins endommagés, il n’y a que l’hémodialyse et la transplantation rénale pour sauver le malade.

– Pourquoi la greffe rénale n’est-elle pas encore réalisée à Madagascar ?

Les textes sont les principaux obstacles. Nous les avons concoctés depuis une dizaine d’années, mais ils ne sont pas encore en vigueur. Il est, encore, difficile pour nous, malgache, de donner son organe à un autre. C’est lorsque nous avons des proches qui en ont besoin, que nous réalisons son importance.

– N’y a-t-il pas un risque de donner son rein ?

On naît, généralement, avec deux reins. Mais il y a des personnes qui sont nées avec un seul rein. D’autres doivent se faire retirer un rein, suite à un accident ou à une maladie et ne vivent, donc, qu’avec un rein. Ce qui prouve, donc, qu’on peut bien vivre avec un seul rein. C’est le même principe pour la transplantation rénale. Lorsque les deux reins ne sont plus fonctionnels, une personne qui a deux reins en bonne santé, peut donner l’un au malade.

– Est-ce que l’équipe médicale malgache maîtrise la technique de la transplantation rénale ?

Lorsque nous obtenons le feu vert pour réaliser la greffe rénale à Madagascar, nous aurons besoin de remise à jour, bien que la plupart d’entre nous, ont déjà suivi des formations sur cette technique. Il y a, également, des partenaires qui pourront nous aider à réaliser les premières interventions chirurgicales, et à nous partager leurs expériences.