MOTO – 4H HONDA – Un champion réunionnais dans la course

Quatre-vingt équipages sont attendus pour la 21e édition du 4H Honda. Cette version verra la participation de pilotes étrangers. Reprise post-Covid. La course de moto tout terrain «4H Honda» qui en est à sa 21e édition, aura lieu les 18 et 19 mars, au circuit du SRK à Imerintsiatosika. L’évènement est organisé par la société Madagascar Automobile, en collaboration technique avec la Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) et Iarivo Moto club. Cette course d’endurance hors championnat est réservée aux équipages formés chacun de deux pilotes pour une moto et se jouera sur un circuit fermé d’un boucle de 8km.

Vingt-cinq équipages, dont cinq féminins sont inscrits jusqu’à hier, une semaine avant l’évènement. Quatre-vingt équipages nationaux et internationaux sont attendus. «Cette édition verra la participation du multiple champion de La Réunion, Pascal Dorseuil», souligne le président de la Fédération Tsirava Razafimanefa alias «Tsitsi». Il sera en compagnie d’une grosse pointure locale, Matthias Plantive, et ils formeront l’équipage officiel de Honda.

Ce sera la deuxième participation du Réunionnais, après la dernière édition en 2019, à l’issue de laquelle il a remporté le trophée avec le champion national, Claudio Tida. Le septuple champion, Tsitsi Razafimahefa, prendra lui aussi le départ, «ce sera juste une participation sans prétendre d’aller arracher le titre», mentionne-t-il.

Tracé modifié

Cette version sera marquée par une petite modification au niveau du tracé. «J’ai rajouté de nouvelles difficultés. Le tracé qui passe par la rizière ne peut plus être utilisé… Cette année, j’ai réussi à intégrer quelques difficultés et j’espère que cela va plaire aux pilotes, avec une vraie échappatoire pour rallonger la montée. Et au niveau de la pente rocheuse, j’ai l’intention de compliquer encore un petit peu plus», indique Pascal Techer, responsable atelier Moto, en présentant le nouveau tracé.

Douze catégories seront concernées. Il y aura beaucoup de rookies, c’est-à-dire ceux qui participeront pour la première fois. Le prologue, afin d’organiser l’ordre du départ, se tiendra le samedi 18 mars. Les équipages auront l’occasion de se familiariser avec le circuit. Le départ de la course sera donné le dimanche à 10 heures.

L’organisation rendra hommage à deux grands hommes de la mécanique durant l’évènement, à savoir Faly Andrianafetra alias le Roi Lion, ancien propriétaire du circuit, et Alain Hivre ancien directeur de Pole Moto.