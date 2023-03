MÉTÉO – Retour probable de Freddy dans le canal de Mozambique

Freddy a atteint Mozambique, ce weekend. Ce système risque de retourner en mer, cette semaine, selon les prévisions. Freddy n’a pas encore dit son dernier mot. Son retour en mer, dans le canal de Mozambique, est probable. « Les scénarios fournis par les calculs indiquent un retour dans le canal de Mozambique, vers mardi ou mercredi, après son passage au Mozambique. », indique Mamy Andriamirado, prévisionniste au sein de la direction générale de la Météorologie, hier. Ce système a touché Mozambique, pour la deuxième fois, en deux semaines, dans la nuit du samedi, au stade de cyclone tropical. Il y a apporté des pluies torrentielles, engendrant des inondations. Pour son retour en mer, le modèle serait encore flou. « C’est à partir de ce début de semaine que nous verrons mieux pour ce qui pourrait être son intensité et sa future trajectoire. », enchaîne Mamy Andriamirado. Le retour en mer de Freddy pourrait influencer le temps, à partir de mercredi, en apportant des pluies, sur presque toute l’île, selon ce prévisionniste. Le temps serait nuageux sur les Hautes terres centrales, ce jour et demain, des pluies faibles seraient attendues à l’Est, et des activités orageuses à l’Ouest. Freddy circule dans nos parages, depuis, près de vingt jours. Il a frappé Madagascar, le 21 février et a traversé le pays du Sud-Est au Sud-Ouest. Et est revenu frôler le Sud-Ouest, la semaine dernière, après avoir touché Mozambique. Il a laissé des dégâts importants dans le Sud-Est et au Sud-Ouest. Il a fait, au moins, dix-sept victimes et des centaines de milliers de sinistrés dans ces régions. Plusieurs cases d’habitations sont détruites, ainsi que des infrastructures routières, scolaires et sanitaires. Les séquelles de Freddy ne sont pas encore guéries, et voilà qu’il menace de revenir.