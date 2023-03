KARTING – David Rabary, un jeune champion précoce

La Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) a procédé à la remise des trophées aux lauréats de la saison 2022. Cela s’est déroulé, hier, au cours d’une cérémonie organisée au Restaurant-Hôtel Le Pavé à Antaninarenina. Plus de cent trente trophées ont été distribués selon les catégories de courses, à savoir le cross car, le slalom, le run, le rallye, le karting, le rallye virtuel et le slalom virtuel. Concernant le karting, dans la catégorie junior, David Rabary est sorti du lot en s’imposant pour la seconde fois en deux années successives et s’est adjugé le titre de champion de Madagascar. David Rabary a débuté le karting en 2017, à l’âge de 8 ans. C’est un jeune champion précoce car une année après son début, dans la catégorie minime, il s’est classé deuxième au championnat de Madagascar. Il a continué à étudier et à persévérer dans son sport de prédilection. Il a réussi à garder sa deuxième place en tant que vice-champion de Madagascar l’année suivante. Voyant sa marge de progression et son potentiel, ses parents ont décidé de l’envoyer à La Réunion pour suivre une formation en pilotage sur le circuit Félix Guichart. Dans un but de percer dans le karting et progresser davantage en acquérant de nouvelles expériences, David Rabary s’est envolé en France, toujours en 2019, pour suivre sa formation. Il approfondit également la technique de pilotage au Kartland de Paris. L’investis-sement et la persévérance ont fini rapidement par payer. En 2021 et 2022, notre jeune pilote remporte le titre de champion de Madagascar dans la catégorie junior. Il domine sans partage sa catégorie. Avec son deuxième titre de champion de Madagascar, David Rabary a jubilé. « Je suis très content et fier de mon parcours. Pour la saison prochaine, je ne sais pas si je vais rester dans la catégorie junior ou si je vais monter dans la catégorie élite. On verra », conclut-il.