KARATE- JIOI 2023 – La FKM se met au diapason avec l’arbitrage international 2023

La Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM), dirigée par Solofo Barijaona Andrianavomanana, ne chôme pas. Pour se mettre à niveau du nouveau système d’arbitrage international 2023 et préparer la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien, un séminaire de remise à niveau et de qualification des juges-arbitres a eu lieu samedi au Cercle franco-malgache à Anosy.

Trente-deux personnes, issues de différentes régions de la Grande Ile, ont suivi le recyclage sous l’égide de Miora Andriatahiana. Selon ce dernier, « soixante questions théoriques et pratiques ont été posées aux juges et arbitres en suivant la démonstration en kata de quelques athlètes qui sont montés sur le tatami». Il ajoute que ce séminaire est la suite logique de celui qui a été organisé auparavant. « L’objectif est d’avoir des juges et arbitres capables de trancher sans aucune contestation suivant le système d’arbitrage international 2023. »

Concernant la participation de Madagascar aux Jeux des Iles de l’océan Indien, du 25 aout au 3 septembre, la FKM ne minimise pas la préparation, d’autant plus qu’ils se joueront à Madagascar. Toujours d’après Miora Andriatahiana, « nous avons déjà entamé la préparation car nos voisines comme Maurice et La Réunion ont quelques combattants de très haut niveau qui ont prouvé leur savoir-faire sur le plan mondial. Comme jouer à la maison est toujours un avantage, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes avec nos quatorze combattants, sept garçons et sept filles.

Shihan Alonzo Murayama en renfort

À l’instar des disciplines qui bénéficient de stages de préparation des JIOI 2023 à l’extérieur, la FKM souhaite aussi en bénéficier sans discrimination car des karateka malgaches ont déjà montré leur savoir-faire, lors de la XIIIe édition des championnats juniors et la Ve édition des championnats cadets, conjointement joués en Afrique du Sud, du 28 novembre au 4 décembre 2022. Ils ont ramené deux médailles de bronze. Pour mieux les appuyer, l’expert japonais shihan Alonso Murayama viendra en aide à nos sélectionnés surtout en kata par des travaux sur Zoom. Une aide plus que nécessaire car cela améliorera certainement le rendement des combattants malgaches.