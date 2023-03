JUDO – OPEN DE TUNIS – Joli doublé en or pour Laura Rasoanaivo

La championne d’Afrique juniors en titre, Laura Rasoanaivo Razafy, a réalisé un exploit impressionnant à l’Open de Tunis. Elle a décroché la médaille d’or des seniors et aussi des juniors.

Tel père, telle fille. Laura Rasoanaivo Razafy, la fille de l’Olympien Luc Razafy, est à son tour, elle aussi, au sommet de son art. Laura, engagée dans la catégorie des moins de 70kg filles, a réalisé un joli doublé à l’Open de Tunis qui s’est déroulé dans la capitale tunisienne du 9 au 12 mars. Elle a raflé la médaille d’or chez les seniors hier soir, après avoir ravi le métal précieux des juniors deux jours plus tôt. La championne d’Afrique junior en 2022 s’est imposée en finale, hier en début de soirée, contre la Lituanienne Ugne Ltu Pileckaite. Elle a effectué en tout quatre combats. La championne de Madagascar seniore et junior de la catégorie a défait la Sénégalaise Khadija Sonko en demi-finales.

Qualification olympique

La médaillée d’or des derniers Jeux des Iles de l’océan Indien en 2019 à l’ile Maurice a fini en tête de la poule C, après un parcours sans faute de deux victoires en autant de combats, victoire d’entrée face à l’Algérienne Bellakehal, puis contre la Marocaine Oulaya Khari. La nuit du vendredi, la Malgache championne d’Afrique en titre a déjà impressionné plus d’un en décrochant la médaille d’or au même Open de Tunis dans la catégorie des -70kg junior filles. Laura Rasoa-naivo Razafy a battu en duel final la même Lituanienne Ugne Ltu Pileckaite, classée sixième mondiale chez les juniors.

En demi-finales, elle a disposé de l’Égyptienne Farida Magdy. L’aventure se poursuit pour la championne malgache. Le weekend prochain, Laura va disputer l’Algerian Junior African Cup qui se tiendra le vendredi 17 mars, à Alger. Comme objectif principal, Laura vise à court terme la médaille d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien sur le sol malgache au mois d’août et surtout la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. À suivre de près.