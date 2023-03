JIUJITSU BRÉSILIEN – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – Bonne opération pour Checkmat et One Tribe

Deux clubs de la capitale ont été au-dessus du lot, lors du premier championnat national de jiujitsu No Gi ou sans kimono. Checkmat finit en haut du tableau des médailles avec onze titres, dont la plupart dans la catégorie des poussins, pré-ados et féminine. One Tribe se trouve en seconde position avec sept médailles d’or, dont cinq chez les avancés. Le club Guerreros complète le podium en décrochant, quant à lui, cinq titres. One Tribe rafle quatre titres sur sept chez les avancés, signés Fabien chez les lourds, Séraphin chez les mi-moyens, Tsinjo chez les légers et Tojo en poids coq. Du côté des mi-lourds, Zo Aina du Guerreros reste invincible et le titre du poids plume revient à Diary du South-Side. Nantenaina du Checkmat a été élu meilleur combattant et Mathieu du Guerreros, meilleur technicien. Le trophée de la meilleure équipe a été attribué à One Tribe et celui du club pilote à Attila. Ce sommet national a servi de première détection des combattants qui défendront les couleurs nationales au Championnat du monde programmé le 23 novembre, à Abu-Dhabi. «Les champions par catégorie intègreront logiquement la présélection», souligne le président de la Fédération malgache de jiujitsu, Johary Rakotozafy. «Il y aura encore quatre autres compétitions de sélection avant le Championnat du monde», indique le directeur technique national, Pay Rasamy. Le championnat national en kimono ou Gi se tiendra en juin, en marge d’un stage animé par un expert venant d’Australie. Deux autres compétitions seront organisées par des clubs en juillet et septembre, et le Grappling Tournament en octobre. La joute nationale a réuni deux cents combattants, un record d’affluence, issus de onze clubs d’Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana.