FUTSAL FÉMININ – TURNOVER II – Aceem soulève le trophée

Essai concluant. À sa première participation, Aceem remporte le trophée et la médaille d’or de la deuxième édition du TurnOver, un tournoi de Futsal féminin interuniversitaire, organisé par l’Université catholique de Madagascar. Au bout du suspense, cette équipe a défait en finale samedi, JSSI USM sur le score de 3 à 2 au gymnase de Mahamasina. L’organisation a remis pour l’équipe championne un chèque de 400 000 ariary et 200 000 ariary ainsi que la médaille d’argent pour la dauphine. Aceem a déjà mené 2 à 0 au terme de la première période de vingt minutes. Tiffani ouvre la marque à huit minutes du coup d’envoi. Alexandra creuse l’écart cinq minutes plus tard. La pièce maitresse du JSSI USM, Fitia, a raté son pénalty juste avant la pause car le ballon a percuté le poteau. Ce club remonte la pente au retour des vestiaires. Fitia réduit l’écart à la 30e minute, puis s’enchaine le but de l’égalisation signé Tahiry (34e). À deux minutes du coup de sifflet final, Jenny s’offre le troisième but de la victoire (38e), un coup franc du côté gauche placé au poteau opposé (38e). «L’adversaire a bien joué techniquement et tactiquement, mais nous avons eu plus de chance en terme de but (…) Nous avons bien préparé ce tournoi. Les filles ont effectué deux séances par semaine, de 6 heures à 6h55 avant les cours à 7 heures», confie le coach de l’Aceem, Steeve Princy.