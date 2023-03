FOOTBALL – OPL – CFFA prend les commandes

Chamboulement du classement dans la conférence Sud. Crédité de 16 points, CFFA grimpe d’une marche et s’installe en pole position après sa victoire de 2 à 1 contre Zanakala FC, hier au By-pass. Le match s’est tenu sous la pluie. L’équipe invitée a ouvert la marque grâce au but de Patrick (34e). Le club d’Andoharanofotsy revient au score en deuxième période. Naina égalise à la 64e et le Barea Chan, Carlos, inscrit le but de la victoire à la 79e. Elgeco Plus occupe la place du dauphin avec un cumul de 15 unités après sa nette victoire de 3 buts à 1 face à Mama FC, hier à Fianarantsoa. Le club détenteur de la Coupe de Madagascar a déjà mené 3 à rien à la pause, buts signés Zola (7e) suivi du doublé de Doddy (34e, 36e). Disciples FC passe, pour sa part, de la cinquième à la quatrième place en écrasant Jet Kintana 5 buts à 1 à Mahitsy. Dans la conférence Nord, Fosa Juniors FC assure et conserve sa position de leader. Les Majungais ont défait l’Uscafoot à Vontovorona, 1 à 0, but marqué par le Barea Tsiry (56e). En déplacement, l’Ajesaia gagne une place et se trouve à la troisième marche après son succès de 1 à 0 face au Tia Kitra FC à Toamasina, grâce au but inscrit par Eric (34e). Le match prévu hier à Toliara, entre 3FB et Dato FC, est reporté pour ce lundi à la suite d’un évènement présidentiel au stade Maitre Kira.