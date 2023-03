ENVIRONNEMENT – Un chasseur de lémurien appréhendé à Maroantsetra

Action. La photo de lé­muriens préparés dans la cuisine d’un supposé restaurant à Maroantsetra, publiée sur les réseaux sociaux ce weekend, et les réactions qui s’en suivaient, n’a pas laissé de marbre le ministère de l’Environne­ment et du développement durable (MEDD). Il a annoncé, hier, l’arrestation d’une personne prise en flagrant délit, chasser des lémuriens, à Manambolo, dans le district de Maroantsetra, suite à la descente inopinée de la direction régionale de l’Environ­nement et du développement durable à Analanjirofo. « Il se présentera au tribunal, le 31 mars. L’arme qu’il a utilisée pour la chasse a été saisie. », précise le ministère. Le MEDD rappelle que la capture, la détention, le commerce et la consommation des lémuriens, sont interdits par la loi, à Madagascar. Dans un communiqué, il encourage la population à dénoncer les infractions liées à la chasse, à la consommation, à la capture, au transport, à la détention sans autorisation des animaux protégés, pour mieux les protéger.