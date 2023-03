ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Promesse de suspension des manifestations estudiantines

Face-à-face. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et les meneurs des associations des étudiants de l’université d’Antananarivo semblent avoir trouvé un point d’entente. « Il ne devrait plus y avoir de manifestations pour revendications de bourse d’études. Nous avons convenu qu’il y aura toujours des discus­sions sur table ronde avec les responsables, pour accélérer le paiement de bourses d’étude. », indique Jean Julien Rakotoa­rivony, président de l’association des étudiants, auprès de la Faculté d’Économie, de gestion et de sociologie, après leur rencontre avec la ministre Elia Béatrice Assoumacou, samedi. Les étudiants de l’université d’Antananarivo n’ont touché ni leurs allocations d’équipe­ment ni leurs bourses d’étude, depuis la rentrée universitaire, au mois de novembre 2023. Pour eux, la digitalisation a accentué le problème de paiement des bourses d’étude. Pour le ministère, ce sont les démarches qui retardent le paiement. Les étudiants ont, certes, promis la suspension des manifestations, mais l’idée de retourner dans la rue pour des revendications, les effleure toujours, « s’il n’y a pas d’issu dans les discussions. ».